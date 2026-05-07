MHP lideri Bahçeli’nin ‘koordinatörlük’ çıkışı AKP’de rahatsızlık yarattı: Cumhur İttifakı’nda ‘Öcalan’ krizi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin önceki gün yapılan TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada açılım sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Son haftalarda süreç konusunda sessiz kalan Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin ardından yaptığı çıkış Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli konuşmasında, “Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖRGÜTÜ SIKIŞTIRIYOR’

Bahçeli’nin sözleri DEM Parti tarafından olumlu karşılanırken, Cumhur İttifakı kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor. MHP’ye yakın kaynaklar, terör örgütünün halen tam anlamıyla silah bırakmadığını kaydederek Bahçeli’nin çıkışının örgüte yönelik bir baskı hamlesi olduğunu öne sürüyor. Bazı MHP kurmayları, “Bahçeli ve Erdoğan istişare halinde söylem geliştiriyor. Amaç örgütü silah bırakmaya zorlamak. Süreç şu an tıkanmış durumda ancak tamamen dağıldığı görüntüsü verilmek istenmiyor” değerlendirmesini yapıyor. Parti içerisinde Bahçeli’nin kullandığı ifadelerden rahatsız olan isimlerin bulunduğu ancak bu rahatsızlığın yüksek sesle dile getirilemediği de belirtiliyor.

AKP’DE RAHATSIZLIK

AKP cephesinde ise Öcalan’ın adının süreç boyunca bu kadar görünür hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın sürdüğü ifade ediliyor. Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreç boyunca bilinçli şekilde Öcalan’ın adını kullanmadığına dikkat çekiyor. AKP kaynakları, milliyetçi seçmen tabanı ile şehit ve gazi ailelerinin bu söylemlerden rahatsız olduğunu belirtirken, “Bu durum sürece zarar veriyor ve seçmen kaybı riskini artırıyor” görüşünü dile getiriyor. İktidar çevrelerinde ayrıca DEM Parti’nin süreçteki tavrına ilişkin rahatsızlığın da büyüdüğü belirtiliyor. AKP’liler, DEM Parti’nin “maksimalist talepler dayattığını” savunurken, yasal düzenlemeler konusunda hükümetin çizgisinin değişmediğini vurguluyor.

‘SEMBOLİK TÖREN DIŞINDA ADIM YOK’

AKP kurmayları, açılım sürecinin başından beri “tek ve değişmez şartın” terör örgütünün iç ve dış tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu dile getiriyor. Güvenlik bürokrasisinden gelen raporların da beklentileri karşılamadığı ifade edilirken, iktidar kaynakları şu değerlendirmeyi yapıyor: “Silah bırakma konusunda sembolik bir tören dışında somut bir gelişme yaşanmadı. Sürecin ilerleyebilmesi için örgütün tüm yapısıyla silah bırakması gerekiyor.”