Ank-Ar: Başarı anketinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikiye katladı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' tartışmaları devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile partinin genel başkanlığı koltuğuna geri dönmeye olumlu sinyaller vermesi üzerine partide tepkiler büyüdü.

30 Haziran'da görülecek duruşmada kurultay ile ilgili karar alınması bekleniyor.

ÖZEL'İN PERFORMANSINA BÜYÜK DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası oluşan protestolarda gösterdiği genel başkanlık performansı araştırıldı.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın Haziran ayında yaptığı araştırmada Özel'in 19 Mart sonrası liderlik performansı ölçüldü.

''Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana performansını başarılı buluyor musunuz?'' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Yüzde 46.4 Başarılı Buluyorum

Yüzde 33.6 Başarısız Buluyorum

''KILIÇDAROĞLU 13 YIL BOYUNCA YARISINA ULAŞAMADI''

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Direktörü Mert Uzunsoy sonuçları paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı olduğu 13 yıl boyunca bu başarı oranının yarısına dahi hiç ulaşamadığını söyledi.



