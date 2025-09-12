Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il kongresinin iptalini esastan reddetti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atamasının yankıları sürerken, Ankara’dan dikkat çeken bir karar çıktı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi; CHP 38.Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemini esastan reddetti.

CHP kurmayları Ankara’da çıkan kararı; “Haksız ve usulsüz verilen kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu. Öncelikle İstanbul’daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını kaldıracak. Şu anki rezalete son verilmesi gerekiyor” dedi.

Hukukçular da “Asıl yetkili Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. İstanbul’daki karar kadük kaldı. Ancak, İstanbul’un kararı kendiliğinden kalkmaz. Bir mahkemenin kararını ya bir üst mahkeme kaldırır ya da kendisi kaldırır” ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül’de aldığı kararla; 8 Ekim 2023’teki CHP 38.Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il yönetim kurulunu tedbiren görevden alıp, eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamıştı. Tekin’in kayyum atanmasının tartışmaları sürerken, Ankara’dan dikkat çeken bir karar çıktı.

MAHKEME İSTANBUL KONGRESİ İPTAL DAVASINI ESASTAN REDDETTİ

CHP’nin söz konusu İstanbul il kongresi için İstanbul’da açılan iki dava Ankara’ya gönderilmiş, davalar Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirtilmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi dün davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Davaya CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan katıldı. İlk duruşmada kararını veren mahkeme; İstanbul İl Kongresi’nin iptal davasını esastan reddetti. Ayrıca mahkeme; CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemi de “aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması” nedeniyle “dava şartı yokluğundan” reddetti.

‘ŞAİBE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI’

Karara ilişkin CHP kurmaylarından açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi canlı yayında yaptığı açıklamada; “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin haksız ve usulsüz vermiş olduğu kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu. Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin resen bu kararı kaldırması lazım. Bu da şu demek; aslında İstanbul İl Kongresi'nin herhangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin usulüne uygun olduğu, her şeyin şeffaf olduğu ve ‘bir şaibe olmadığı’ Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi” dedi.

‘MAHKEME TADBİR KARARINI KALDIRACAK’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “Burada yapılacak şey; öncelikle İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını kaldıracak. Tedbir kararını kaldırdıktan sonra da yeni dava açabilirler. Usulen bir sıkıntı yok. Ama şu andaki rezalete son verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TEKİN: ‘GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ’

CHP’li kurmayların açıklamalarına karşın il kongresinin iptali için dava açan avukat Cevahir Kılıç, sosyal medya hesabından; “İstanbul 45 Asliye Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu tedbir kararı devam etmekte olup, Ankara Asliye Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu karar; geçici temsil heyetinin görevini ortadan kaldırmamaktadır” dedi. Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından; “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız CHP’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘MAHKEME KARARLARI TEDBİR KARARININ ÜSTÜNDEDİR’

CHP’nin avukatları kararı gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Av. Mehmet Can Keysan; “Ankara’daki dava daha önce açılan bir davaydı. Hukuki olan ikinci açılan davaların ilk davada birleştirilmesiydi. Bu açıdan asıl yetkili Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davanın aynı konuda olduğunu ve reddedildiğini, İstanbul’daki kararın kadük kaldığını tebliğ edeceğiz” dedi.

Av. Çağlar Çağlayan ise “Hukuk Muhakemesi Kanunu”na (HMK) atıf yaparak; “HMK, aynı sonucu izleyen iki dava olursa ilk davada birleşir diyor. Anayasaya göre de mahkeme kararları tedbir kararlarının üstündedir. Bu konuda bir mahkemeden esas karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde aynı konuda Ankara’da bir davanın daha önce açıldığını söyledik. Ankara’ya gönderilmesi gerektiğini belirttik. Mahkeme bu talebi karara bağlamadı. Ayın 26’sında oradaki duruşmada ne olacağını göreceğiz. Ancak Ankara’daki kararın ardından 26’sının beklenmesine gerek yok” ifadelerini kullandı.

‘KARAR KENDİLİĞİNDEN KALKMAZ’

Av. Bülent Yücetürk ise söz konusu karara ilişkin; “Ankara'daki dava dilekçe itibariyle açılan ilk dava. İstanbul'daki mahkemenin tedbir kararını kaldırıp, davayı reddetmesi gerekirdi. Bunu yapmadı. Oysa İstanbul’daki konu davanın Ankara’da görülmesi gerekiyordu. Ankara’da ise ilk açılan davada uygun karar çıktı. Ancak, İstanbul’un kararı kendiliğinden kalkmaz. Bir mahkemenin kararını ya bir üst mahkeme kaldırır ya da kendisi kaldırır” açıklamalarında bulundu.