Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, yeniden adaylığına ilişkin konuştu

Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

Ankara Barosu’nun seçimi bugün ve yarın gerçekleşecek. Seçimde yedi grup ve bir bağımsız aday yarışacak. Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, yeniden Demokratik Sol Avukatlar grubu tarafından aday gösterildi. Avukat Bülent Yücetürk 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar grubunun, Hakan Erdem Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun, Mehmet Zeki Kaplan Ankara Barosu Değişim Grubu’nun, Ebru Dönmez Avukat Hakları Grubu Ankara’nın, Coşkun Özgür Piroğlu Mücadeleci Avukatlar Grubu’nun, Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı olarak listede yerini aldı. Avukat İbrahim Akın ise bağımsız aday olarak seçime katılan tek isim oldu. Köroğlu, yeniden aday olma nedenlerini, vaatlerini ve yargıdaki sorunlara ilişkin soruları yanıtladı.

Ankara Barosu başkanlığına tekrardan neden aday oldunuz?

Başkanlık dönemimde avukat haklarının korunması ve yargı bağımsızlığının savunulması konularında önemli adımlar attık. Adalet sistemindeki baskılar ve avukatlara yönelik artan tehditlerle mücadelede yolun başındayız. İnşa ettiğimiz zemini kuvvetlendirmek, tamamlamaya matuf projelerimizi üst seviyeye çıkararak tamamlamak ve meslektaşlarımıza daha güçlü bir dayanışma ağı kurma hedefiyle yeniden aday oluyorum.

İlk döneminizi nasıl değerlendirirsiniz?

İlk dönemimizde en büyük başarılarımızdan biri, meslektaşlarımızın savunma haklarını güçlendirmek ve baronun kamuoyunda etkin bir aktör haline gelmesini sağlamak oldu. Avukatların haklarını savunurken yargı reformları ve hukukun üstünlüğü için yoğun mücadele verdik. Yeni Adalet Sarayı, Ulus Avukatlar Yerleşkesi projesi, tamamen yenilenen eğitim merkezi gibi meslektaşlarımızın hayatına dokunan ciddi kazanımları da elde ettik.

GÜVENLİK VE DESTEK

Vaatleriniz neler?

Meslektaşlarımızın adliyelerde ve toplumsal alanda karşılaştıkları tehditlere karşı daha fazla güvenlik ve destek sağlayacağız. Genç avukatların ekonomik sorunları için projelerimizi geliştireceğiz.

Seçilirseniz ikinci döneminizde baro nasıl bir mücadele sürdürecek?

Yargının siyasi baskılara maruz kalması ve avukatların mesleki haklarının gasp edilmesine karşı daha radikal adımlar atacağız. Toplumsal davalarda hukukun üstünlüğü mücadelesinde ön saflarda yer alacağız.

Toplumda “cezasızlık algısı” çok yüksek. Bu durum hakkında düşünceleriniz nedir?

Cezasızlık algısı, adalet sisteminin en büyük sorunlarından biri. Hatta artık bunun bir algıdan ziyade gerçeğe doğru evrildiğini söylemek zorundayım. Özellikle son yıllarda bazı suçlar karşısında verilen cezaların yetersiz olması ve etkili bir yargılama yapılmaması, toplumsal güveni ciddi şekilde sarstı.

Yargıdaki eksik ve aksaklıklara karşı hedefleriniz ne?

Yargıdaki en büyük eksikliklerden biri bağımsız ve tarafsız bir yargı düzeninin olmaması. Temel ilkelerin işlemediği bir yargı düzeninde hukuksuz kararlar da geciken duruşmalar da birbiriyle ilişkilidir. AYM kararlarının tanınmadığı bir baskı döneminde yaşıyoruz. Seçildiğimizde yargı bağımsızlığı için güçlü bir kamuoyu oluşturarak siyasi baskılara karşı direnen bir baro yapısının gücünü arttıracağız.

Avukatların eksiklikleri nedir?

Avukatların en büyük sorunlarından biri, mesleki anlamda yeterli eğitim desteği alamamaları ve ekonomik olarak zorlanmaları. Özellikle genç avukatların iş bulma ve mesleklerini sürdürebilme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Önümüze alıp incelediğimiz bilimsel yol haritalarına dayanan gerçekçi, sağlam adımları atacağız. Bu mesleğin kurtuluşu, hukuk düzeninin teminatı olacaktır.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetleri arttı. Yargı sistemiz bu konuda yeterli mi?

Kadın ve çocuk cinayetlerinin artışı, yargının koruma ve caydırıcılık işlevinde yetersiz kaldığını gösteriyor. Özellikle bu tür suçlara karşı daha hızlı ve etkili yargılamaların yapılması gerekiyor. Caydırıcı cezalar verilmeli, koruma tedbirleri daha etkin uygulanmalı.