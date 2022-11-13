Ankara Barosu'ndan ÇHD davası kararları üzerine açıklama: Asıl hedef savunma dokunulmazlığı

13 Kasım 2022 Pazar, 12:41

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozcağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 21 avukat hakkında, “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” iddialarıyla toplam 146 yılı aşkın hapis cezası verilmesine Ankara Barosu'ndan tepki geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Baromuz üyesi Av. Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu meslektaşlarımızın yargılandığı davada, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince birçok hak ihlalini içerir hüküm kurulmuştur.

Söz konusu dava ve verilen karar ile ulaşılmak istenen asıl amaç; savunma dokunulmazlığını hedef alarak avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirmesinin önüne geçmektir.

Bir yandan, eksik inceleme, delillerin hatalı değerlendirilmesi ve her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıtlara dayanmaksızın kurulan hüküm ile adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş; diğer yandan infaza dönen uzun tutukluluk süreleri ve yaşam hakkına müdahale eder vaziyette yürütülen ve en temel usul kurallarının hiçe sayıldığı yargılama süreci, hukuka aykırılıkları açık şekilde ortaya koymuştur.

Ankara Barosu olarak, savunmanın kendini savunmak zorunda bırakılmadığı günlerin gelmesi için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."