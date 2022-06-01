ÇHD davası: Avukatların yargılandığı davada yine tahliye çıkmadı
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın "terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutuklu olarak yargılandığı 22 sanıklı davanın duruşması İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar avukat Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz ve Oya Aslan getirildi. Duruşmaya farklı ülkelerden avukatlık meslek örgütlerinden izleyiciler de katıldı.
Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanık avukatlar ise buna karşın tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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