Ankara Barosu’ndan ‘sandık güvenliği’ eğitimi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:57

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:57

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde gönüllü olarak görev almak isteyen avukatlara “sandık güvenliği eğitim” düzenleneceği bildirildi.

“Avukatlar Sandık Başında Oylar Güvende” başlığıyla yapılan açıklamada, eğitimlere katılmak isteyen avukatların en geç 25 Mart 2023 tarihine kadar Baronet üzerinden kayıt yaptırabileceği bilgisi verildi.



