Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışması

12 Kasım 2022 Cumartesi, 00:27

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı beşinci toplantısında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusu tartışıldı.

ABB Meclisi toplantısı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Ünal, başkanlık yazılarını, komisyon raporlarını ve gündemdeki maddeleri oylattı.

Gündem dışı söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sabah saatlerinde Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametinde metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu söyledi.

'YAVAŞ, SANA İNANANLARIN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞISIN'

“Ankara geriye gidiyor ve çürüyor. Yeni bir projeniz zaten yok. Peki bunlar neden yaşanıyor?” diyen Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın “makamını beğenmediğini ve önemsemediğini” öne sürdü.

Köse şunları söyledi:

Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmamoğlu ile rekabet ediyor. Mesaisinin tamamını ayırdığı cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hülyalara dalıp gidiyor. Mansur Yavaş, Ankara'yı bu uğurda feda ediyor. Ankara'nın belediye başkanı yok arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik. İşte kabile belediyeciliği derken tam da bunu anlatıyordum. Ey Mansur Yavaş, sen sana inananların en büyük hayal kırıklığısın.

'BAĞIMLISI OLDUĞUN SOSYAL MEDYAYLA OYNAMAYI BIRAK'

Şimdi Ankaralı hemşerilerimizin takdirine sunarak Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nereye aday olmak istiyorsan aday ol. Kemal Bey'i, Meral Hanım'ı ikna edebileceğini, Ekrem Bey'i girdiğin rekabette tuş edebileceğini hayal edebilirsin. Tabii bunlar sizin meselelerinizdir, bizim karışacağımız konular değildir. Ama bizi ilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi bir yönetim krizi yaşandığını artık tüm Ankara yaşıyor. Televizyonları takip etmeyi, acaba aday olacak mıyım diye düşünmeyi, bağımlısı olduğun sosyal medya ile oynamayı bırak. Türkiye'nin başkenti, yarattığın bu boşluğu ve yönetim zafiyetini artık taşıyamıyor. Görevini yap Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı olduğunu, 6 milyon Ankaralının vebalinin üzerinde olduğunu hatırla.

'GEÇMİŞ DÖNEMDE 8-10 SAAT ÇÖZÜLEN ARIZA 3-4 SAATTE GİDERİLDİ'

Köse'nin iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise söz konusu metro arızasının 3-4 saat içerisinde giderildiğini, geçmiş dönemlerde benzer arızaların 8-10 saat arasında düzeltildiğini söyledi.

ABB Meclisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmasını yanlış bulduğunu belirten Neslihanoğlu, “Bir de Murat Bey buraya çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylıklarından, CHP ve İYİ Parti genel başkanlarından bahsediyor. Sonrasında ise bunlar sizin konularınız, bizim konularımız değil diyor. Ama burada çıktığından belli kürsüde bunları konuşuyor” dedi.

'BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA'

“Bizim belediye başkanlarımız görevlerinin başındadır” diyen Neslihanoğlu, “Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, bunları defalarca basına açıkladılar. Altılı masa bir aday belirleyecek ve o adayın peşinde yürüyeceğiz. 13'üncü Cumhurbaşkanını da altılı masa seçecek. Bunu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, birleşimi kapattı.