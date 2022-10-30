Demiryoluyla ilgili özelleştirme tartışmaları büyüyor

30 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Sosa’ya göre sürecin başladığı 1990’larda kamuoyunda demiryollarının zarar ettiği, özelleştirilmesi gerektiği propagandasıyla algı oluşturuldu. 47 bin kilometre hat uzunluğu ve 120 bin istihdam varken özelleştirmelerle çalışan sayısı 26 bine indi. Günlük çalışma saati ise 8’den 12’ye çıkarıldı. Altı kargo, 10 yolcu, üç liman şirketi kuruldu. Toplam hattın 28 bin kilometresinde tren işletmeciliği yapılmaya başlandı. Buralarda yolcu treni çalıştırılmadı.

Son dönemde ise özelleştirmenin yanlışlarının görüldüğünü vurgulayan Sosa, demiryollarının devletleştirilmesi çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekti.

BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir ise Dünya Bankası’nın planlarında olan bu tür uygulamaların toplumlara yarar sağlamayacağını, yoksullaşmaya neden olacağını vurguladı.