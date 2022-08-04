Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınmıştı, satıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait olan ve belediye başkanlığı görevinin bitmesinin ardından Melih Gökçek'ten ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin, 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"ABB'nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor. Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı."
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