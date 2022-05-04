Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti: Sona eriyor

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:06

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yollarda tahribata neden olan beton mikserleri ile ilgili aldığı karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Zabıtası, araçlarında kapak sistemi olmayan beton firmalarına yaptırım uygulayacak.

“KAPAKSIZ BETON MİKSERLERİNİN TRAFİĞE ÇIKMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Ankara Zabıtası beton mikserlerinden yollara dökülen beton kalıntısı nedeniyle asfaltın zarar görmesi ve trafik güvenliği açısında oluşan risklere karşı denetimlerini artırdı.

Kurallara uygun şekilde trafiğe çıkmayan araç sürücülerine ve firmalara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunan ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Ankara'daki hazır beton üreticileri ve mikser sahiplerine kapak taktırma zorunluluğu yönündeki kararı tebliğ ettiklerini söyledi. Koç, çevre kirliliğine ve trafiği engelleyen beton artıklarına izin vermeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Hazır beton üretim tesislerinde üretilen beton, inşaatlara mikser denilen araçlarla taşınıyor. Bu araçlar zaman zaman seyir halindeyken beton artıklarını döküyor. Bunlar hem zeminde bozulmalara sebep oluyor hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforuna zarar vererek trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Bunu önlemek amacıyla bu araçların depolarının üzerine bir kapak konulmasını zorunlu hâle getirdik ve kapakla beton taşımayan araçların trafiğe çıkışını artık müsaade etmeyeceğiz.”

Vatandaşlardan kurallara uymayan beton mikserlerini gördüklerinde duyarlı davranarak bu araçları Başkent 153’e ihbar etmelerini isteyen Koç, “Beton mikserli araçlar kapaksız olarak trafiğe çıkmaları hâlinde bunları hem çevre kanunu hem kabahatler kanunu hem de Belediye Meclisi kararlarına aykırı hareket etmekten para cezasına çarptıracağız. Hatta trafikten men edilerek parka çekmeye kadar çeşitli yaptırımlarımız olacak. Ankara'daki bütün hazır beton üreticilerine önce tebligat yaptık” dedi.