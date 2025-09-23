Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyona tepki yağdı: '2019 öncesine hiçbir soruşturma yokken, bugünün ABB'sine yönelmek adaletle açıklanamaz!'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

OPERASYONA TEPKİ YAĞDI

ABB'ye operasyona, art arda tepki yağdı. CHP'li isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

CHP'L İ TANAL'DAN, MEL İ H G Ö K Ç EK'E TEPK İ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yapılan soruşturmalar sonucu 13 kişiyi gözaltına alındığını duyurmadan önce, eski ABB Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor” paylaşımına tepki gösterdi.

Tanal, Melih Gökçek’in dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı, “Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor” sözlerine, kendi sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Soruşturma gizliliği ayaklar altında. Ceza Muhakemesi Kanunu açık hükümler içeriyor soruşturma aşaması gizlidir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılması sürecin selameti için yasaktır. Bu gizliliğin ihlali bizzat suçtur. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında son dakika haberiyle kamuoyuna yansıyan soruşturma daha resmi kaynaklar açıklama yapmadan 8 saat önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından duyurulmuştur. Bu tablo üç çıplak gerçeği ortaya koyuyor; 1- Yargıdan bilgi sızdırılmıştır. Bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliği ilkesine doğrudan aykırıdır. 2- Yargı siyasete malzeme edilmiştir. Bir yargı sürecinin başlaması bile beklenmeden siyasi bir aktörün propaganda aracına dönüştürülmesi hukuki değil siyasidir. 3- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ağır darbe almıştır. Hukuk devleti ilkesinin temeli olan bağımsız yargı siyasi operasyonun aparatı haline getirilmiştir. Hukuk devletinde yargı kararları siyasetin ağzından değil bağımsız mahkemelerin kürsüsünden öğrenilir.

Soruşturmanın gizliliği bir siyasetçinin sosyal medya hesabından delik deşik ediliyorsa bu dosya baştan sona siyasidir. Unutulmasın, yargı iktidarın sopası değil, milletin adalet umududur. Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır; siyasi operasyondur.”

G Ü NAYDIN: ELLER İ N İ Z İ ABB'DEN Ç EK İ N

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, “Ankara’yı çeyrek yüzyıl boyunca parsel parsel satanlar, Ankara Büyükşehir’e yapılan operasyonu 8 saat önceden duyuruyor. 2019 öncesine hiçbir soruşturma yokken bugünün ABB’sine yönelmek adaletle açıklanamaz” dedi.

CHP’li Günaydın, sosyal medya hesabından, “İçerde olması gerekenler, içeriden haberdar. Ankara’yı çeyrek yüzyıl boyunca parsel parsel satanlar, Ankara Büyükşehir’e yapılan operasyonu 8 saat önceden duyuruyor. 2019 öncesine hiçbir soruşturma yokken bugünün ABB’sine yönelmek adaletle açıklanamaz! Ellerinizi ABB’den çekin” açıklamalarında bulundu.

GAMZE TAŞÇIER: BUGÜN ANKARA, BİR AVUÇ ÇIKAR GRUBUNUN RANT KAPISI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yapılan soruşturmalar sonucu 13 kişiyi gözaltına alınmasına ilişkin, “Ankara’yı parsel parsel satanları aklayan bu çarpık düzen, konserler üzerinden belediyeyi hedef alarak hem adaleti hem de halkın iradesini yaralamaktadır. Ama unutmamaları gereken şudur: Halkın iradesini baskıyla sindiremezler, Ankara’nın özgür ve demokratik ruhunu asla teslim alamazlar” dedi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara dokunmayan, talanı, yağmayı görmezden gelen yargı; söz konusu konserler, festivaller ve halkın nefes aldığı etkinlikler olunca bir anda harekete geçiyor. Mesaj çok açıktır: Hukuk, iktidarın talimatıyla işleyen bir baskı aracına dönüşmüş durumdadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaf, hesap verebilir ve halkçı yönetim anlayışı hedef alınmaktadır. Çünkü bugün Ankara, bir avuç çıkar grubunun rant kapısı olmaktan çıkmıştır. Gençlerin neşesinden, halkın kültür-sanatla buluşmasından rahatsız olan bu zihniyet; aslında özgürlüğe, adalete ve demokrasiye düşmandır. Yargıyı araçsallaştıran bu yaklaşım, toplumsal barışı ve hukuka güveni zedelemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Özetle; Ankara’yı parsel parsel satanları aklayan bu çarpık düzen, konserler üzerinden belediyeyi hedef alarak hem adaleti hem de halkın iradesini yaralamaktadır. Ama unutmamaları gereken şudur: Halkın iradesini baskıyla sindiremezler, Ankara’nın özgür ve demokratik ruhunu asla teslim alamazlar.”

BULUT: SOSYAL MEDYA BAĞIMLISINA DA SORUŞTURMA AÇIN İNANALIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Melih Gökçek’in dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı, “Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor” sözlerine, kendi sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyemize 2021-2024 arası konserler bahane edilerek operasyon düzenlendi. Ankara’yı parsel parsel FETÖ’ye peşkeş çeken, gece gündüz sosyal medyada sağa sola hakaret eden klavye bağımlısına ise henüz tek bir soruşturma yok! Üstelik gizli yürütülmesi gereken soruşturma bile bu şahsa geceden servis ediliyor. ‘Bu operasyonlar siyasi, hukuki değil’ demekten dilimizde tüy bitti! İktidarın kirli siyasetine alet ettiği, sopa ettiği yargı hep muhalefete kalkıyor. Madem amacınız yolsuzlukları ortaya çıkarmak sosyal medya bağımlısına da soruşturma açın inanalım!"

EMİR: MELİH GÖKÇEK TEZAHÜRAT EŞLİĞİNDE OLACAKLARI ÖNCEDEN HABER VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün Ankara’da olup bitenin adı, 'CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon' başlığıyla servis edilecek bir siyasi koreografi olamaz. Hukuk; tweet akışlarına, ekranların ajandasına ve partilerin kampanya takvimine göre işlemez, işliyorsa, adı hukuk değildir" ifadelerini kullandı.

Emir, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, bugün düzenlenen operasyona dair iddialar ortaya atıldığından beri kamuoyuna kapsamlı bilgilendirme yaptı; iç denetim ve idari incelemeleri başlattı; kalem kalem harcamaları açıkladı ve kendi eliyle savcılığa da başvuru yaptı. Yani 'saklama-kaçırma' değil, 'şeffaflık ve denetim' dedi.

Veremeyecek hesabı olmayan bir başkanın özgüveni ve kararlılığı ile ne gerekiyorsa yaptı. 'Herkes soruşturulsun; ama hukuk, herkese aynı anda ve aynı ölçüde uygulansın' çağrısı yaptı. CHP’li belediyeler her gün soruşturmalara, gözaltılara muhatap olurken; 'parsel parsel' satışların göbeğindeki Melih Gökçek ise operasyonun başlamasından saatler önce, tezahürat eşliğinde olacakları önceden haber verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un düzenli olarak 'Yargı bağımsız' dediği ülkede oldu bunlar. Söz konusu şahıs Melih Gökçek, kendi partisi tarafından bile zorla istifa ettirildi, Mansur Yavaş, kendisine dair tüm dosyaları yargıya teslim etti; gelin görün ki tek bir işlem bile yapılmadı. Bir tarafta halka her kalemi açık açık anlatan bir başkan, diğer tarafta istifa ettirilen ve yarattığı kamu zararı ortadayken pişkin pişkin belediyemize yapılacak operasyonu müjdeleyen devrik başkan. Adalet, ya herkese var olur ya hiç kimseye. Bugün Ankara’da olup bitenin adı, 'CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon' başlığıyla servis edilecek bir siyasi koreografi olamaz. Hukuk; tweet akışlarına, ekranların ajandasına ve partilerin kampanya takvimine göre işlemez. İşliyorsa, adı hukuk değildir."