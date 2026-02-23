Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'HPV Aşı Uygulaması Projesi' büyüyor: 5 bin doza ulaşıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü proje ile koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren önemli bir adım attı.

Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) karşı toplumun korunmasını amaçlayan uygulama, yerel yönetim düzeyinde hayata geçirilen örnek halk sağlığı projeleri arasında yer alıyor.

9-30 YAŞ ARASI KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ AŞI

Ekim 2024’te başlatılan proje kapsamında 9-30 yaş arası kadın ve kız çocuklarına bugüne kadar 5 bin doz ücretsiz HPV aşısı yapıldı.

Proje çerçevesinde ayrıca 0-15 yaş arası kız çocuklarına 627 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi. Aşı süreci, planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

ULUSAL ÖLÇEKTE DE ÖRNEK UYGULAMALAR ARASINDA GÖSTERİLDİ

Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen uygulama, yerel yönetimlerin halk sağlığı alanında üstlenebileceği rolü gösteren güçlü bir model olarak öne çıkıyor.

“Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı” başlığıyla yürütülen proje, KalDer tarafından “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü”ne layık görülerek ulusal ölçekte de örnek uygulamalar arasında gösterildi.