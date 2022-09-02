Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
Su faturaları üzerinden belediyeleri eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Ankara'da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24,12 TL'dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla suyu 12,47 TL'ye, maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır” açıklamasını yaptı.
CHP'li büyükşehir belediyelerine yüklenen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, şimdi nerelere indirildi yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içerisinde mi? İçerisinde... Otobüs ücretlerinde vs. sıkıntı içerisinde mi? İçinde... Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi, ortada" demişti.
Erdoğan’ın su faturaları üzerinden CHP’li belediyeleri eleştirmesi üzerine ABB, yazılı bir açıklama yaptı. ABB açıklaması şöyle:
- ASKİ Genel Müdürlüğü'müzün sadece 1 yıllık elektrik giderinin yapılan zamlar sonrası 646 milyon TL'den 1 milyar 800 milyon TL'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Su gelirleri ise 2017 yılında 543 milyon dolar iken 2021 yılında 205 milyon dolara gerilemiştir.
- Ankara'da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24,12 TL'dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla suyu 12,47 TL'ye, maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır.
- Ayrıca ekonomik açıdan zor günler yaşayan ve sosyal yardım alan ailelerimize 1 m3 suyun fiyatı 1 TL olarak (10 m3'e kadar) ücretlendirilmektedir Öğrenci evlerinde ise yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır.
“2019 ÖNCESİ DÖNEMDEN ÇOK DAHA UYGUN KOŞULLARDA SU TEMİNİ SAĞLANIYOR”
- Eski dönemde (2005 — 2018) 1 m3 suyun satış fiyatı ortalama 1.6 dolar, yani yaklaşık 30 TL idi. Günümüzde ise 0,68 dolara su ücretlendirmesi yapılmaktadır. Ankara'da su ücretlerine ek artı; yapılmamakta, Belediye Meclisi kararıyla yalnızca güncel ekonomik verilerin belirlediği ÜFE oranında artı; yapılmaktadır. ÜFE artışının sebebi ise bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemiz değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımıza 2019 öncesi dönemden çok daha uygun koşullarda su temini sağlanmaktadır.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan suyu ucuza satarken bir yandan da yıllarca ihmal edilen mevcut işlerden dolayı yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımlarına devam etmektedir.
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