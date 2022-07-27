Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesine Ankapark sayfası eklendi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:09

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sürdürdüğü üç yıllık hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla devraldığı 801 milyon dolara mal olan Ankapark ile ilgili yurttaşları bilgilendirmek amacıyla resmi internet adresi olan “ankara.bel.tr”de ‘bilgilendirme sayfası’ açtı.

ABB şeffaflık ilkesi doğrultusunda Ankapark ile ilgili tüm hukuki süreç başta olmak üzere yapılan harcamalar hakkında ayrıntılı bilgileri tek tek paylaştı.

801 MİLYON DOLARA MAL OLAN TEMA PARK

Tüm uzmanların karşı çıkmasına ve ‘işletilemez’ uyarılarına rağmen yapılan Tema Park'ın 801 milyon dolara (güncel değeri 14 milyar TL) mal olduğunun paylaşıldığı bilgilendirme sayfasında, ihale sürecinden işletmeci firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğine kadar birçok bilgiye yer verildi.

www.ankara.bel.tr/duyurular/ankapark-sureci-hakkinda-kapsamli-bilgilendirme-186 linkinden ulaşılabilecek sayfada Ankapark Almanak başlığıyla kalem kalem yapılan harcamalar görselleriyle birlikte anlatıldı.

HIRSIZLIK VAKALARINDAN SUÇ DUYURULARINA

Ankapark’ın ABB’ye devir sürecinin tüm detaylarıyla ve belgeleriyle gösterildiği sayfada park için yapılan 58 ihalede sorumlular hakkında yapılan suç duyurusundan yaşanan hırsızlık olaylarına kadar tüm bilgilendirmelere de yer verildi.

Tespit çalışmalarının devam ettiği Tema Park için yapılan harcamalarla oluşan kamu zararına dikkat çekilen bilgilendirme sayfasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı sunumdaki mevcut durumun ve tüm sürecin özetlendiği link de paylaşılırken, vatandaşlar ayrıca Ankapark’ın geleceğine karar vermek için ‘forms.ankara.bel.tr/ankapark’ adresi üzerinden anket çalışmasını doldurabiliyor.