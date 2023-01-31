Ankara CKM’de ‘Türkiye’de Siyasi Cinayetler’ Paneli

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:25

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:25

30. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında “Türkiye’de Siyasi Cinayetler” Paneli Ankara CKM’de yapıldı. Kolaylaştırıcılığını Ali Nihat Yavşan’ın yürüttüğü panelde eski TBMM Başkanvekili Gürkan ve Hukukçu Eminağaoğlu başkentlilerle bir araya geldi. Ankara CUMOK’un katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gürkan, eski CIA Türkiye Şefi Paul Henze ve “Medeniyetler Çatışması” ile “Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması” kitaplarının yazarı Samuel P. Huntington’a dikkat çekerek, “Emperyalizm, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirme yolunda Kemalizm’i kendine bir ‘duvar’ olarak gördü. Kemalist aydınları ortadan kaldırmak için faşitler ve dincilerle işbirliği yapıldı. AKP iktidarı da planlıydı. Recep Tayyip Erdoğan bir proje olarak ülkenin başına getirildi. Bu yolla Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşıldı” ifadelerini kullandı. Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir masal kahramanı olmadığına dikkat çekerek, “Atatürk bir kutup yıldızıdır ve halen önümüzü aydınlatmaktadır” dedi.

‘ÜMMET TERK EDİLMELİ’

Eminağaoğlu ise, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadan çok sayıda medeniyetin kurulup yıkıldığını, bunun nedeninin ise emperyalizmin hedefleri olduğuna dikkat çekti. Eminağaoğlu, “Emperyalizm Türkiye’de laik cumhuriyeti hiçbir zaman istemedi. Kubilay da bu yüzden şehit edildi, Muammer Aksoy da Uğur Mumcu da bu nedenle katledildi” ifadesini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatmak için bu uğurda her şeyi göze alarak mücadele eden aydınları saygıyla andığını kaydeden Eminağaoğlu şunları söyledi:

“Yaşadığımız coğrafyada ulus kimliğinin yaşaması ancak cumhuriyet ilkeleriyle ve ümmet kimliğinin terk edilmesiyle mümkün. Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılması durumunda medeniyetimiz sonsuza kadar ilerleyecektir. Emperyalizmin, emellerini gerçekleştirebilmek için her zaman Atatürk devrimlerini ve onu yaşatmak isteyenleri hedef alıyor, aydınlar susturuluyor.”