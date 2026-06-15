Ankara'da bir yanda müdahale, bir yanda abluka... Öğretmenlerin eylemine polis engeli: Gözaltılar var!

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, dün yaptıkları eylemi, bugün saat 14.00’te Kurtuluş Parkı’nda yapmayı planladıkları basın açıklamasıyla sürdürmek istedi.

Polis, öğretmenlerin kaldıkları otelin önünü ablukaya alarak parka yürümelerine izin vermedi. Kurtuluş Parkı’nda bulunan öğretmenlere ise basın açıklamasının ardından polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Öğretmenlerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

OTURMA EYLEMİNE BAŞLADILAR

Otel önünde ablukada olan öğretmenler, oturma eylemine başladı. CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da öğretmenlerle birlikte eyleme katıldı.

Burada öğretmenler tarafından yapılan açıklamada, polis ablukasına tepki gösterilerek müdahalelerin durdurulması ve gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

GÖZALTILAR VAR

Polis ablukası sürerken; alanda çok sayıda gözaltı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.