Ankara'da 'İmamoğlu'na destek' eylemcileri 5 ay sonra ifadeye çağırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde eylemler gerçekleştirildi. Ankara'da ise Kızılay ve ODTÜ yerleşkesinde protestolar yapıldı.

5 AY SONRA...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, eyleme katılan yurttaşları 5 ay sonra ifadeye çağırdı.

Emniyette ifadesi alınan yurttaşlara şu soru yönetildi:

"Valilik makamı 21 Mart 2025 saat 14.00'ten 25 Mart 2025 saat 23.59'a kadar ilimiz genelinde her türlü eylem/etkinliği yasaklayarak kamuoyuna duyurmuş olmasına rağmen; 22 Mart 2025 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Kızılay bölgesinde toplanan grupların yapılan tüm ikazlara rağmen dağılmayarak Atatürk Bulvarı'nı komple araç ve yaya trafiğine kapatarak hayatı katlanılamaz derecede zorlaştıracak şekilde ve görevli emniyet mensuplarına taş, sopa vb. sert cisimlerle saldırmak suretiyle gerçekleştirdiği kanuna aykırı eylem ile ilgili olarak TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Kızılay Bölgesinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eyleme katıldığınız tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında; '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet' suçundan ifadenizi veriniz."