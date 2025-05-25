Ankara'da İsrail protestosuna polis müdahalesi: O görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı

Ankara'da İsrail'in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara karşı bir grup kadın İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapmak istedi.





Ancak grup polis engeliyle karşılaştı. Polis müdahalesi sırasında ortaya çıkan bir görüntü ise özellikle iktidara yakın cenahta tepkiye neden oldu.





Tepkiler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 Mayıs 2025 tarihinde İsrail Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruba yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile ilgili olarak, personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İktidara yakın Yeni Şafak'ın haberine göre ise ilgili polisler açığa alındı.



