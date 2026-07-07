Ankara'da NATO Zirvesi başladı! Genel Sekreter Rutte: 'Kapasiteyi hızla artırmalıyız'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ATO Congresium’da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Transatlantik Savunma Sanayii İşbirliği programında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da NATO Savunma Sanayii Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, ittifakın mevcut güvenlik ortamı karşısında savunma sanayii üretimini hızlandırması gerektiğini belirterek, “Artık verilen taahhütleri somut sonuçlara dönüştürme zamanı” mesajını verdi.

Rutte, son yıllarda NATO ülkelerinin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi. Asıl hedefin, ayrılan kaynakların daha fazla mühimmat, hava savunma sistemi, füze ve askeri teçhizat üretimine dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Rutte, savunma sanayii şirketlerinin üretim kapasitelerini artırmaları için hükümetlerle yakın işbirliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

"DAHA HIZLI OLMALIYIZ"

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa güvenlik mimarisini köklü biçimde değiştirdiğini ifade eden Rutte, NATO’nun caydırıcılık gücünü koruyabilmesi için müttefiklerin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna’ya verilen desteğin süreceğini yineleyen Rutte, güçlü bir savunma sanayiinin yalnızca NATO ülkelerinin değil, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği açısından da kritik önemde olduğunu dile getirdi.

Ankara’da başlayan NATO etkinlikleri kapsamında düzenlenen foruma müttefik ülkelerin temsilcileri, savunma sanayii şirketleri ve üst düzey yetkililer katıldı. Forumda savunma üretiminin artırılması, ortak projeler, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve yeni güvenlik tehditlerine karşı izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantılar, yarın liderler düzeyinde yapılacak zirve oturumlarıyla devam edecek.