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Ankara'da öğretmenlere yine polis ablukası!

Ankara'da öğretmenlere yine polis ablukası!

15.06.2026 14:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet / Ankara
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Ankara'da öğretmenlere yine polis ablukası!

Ankara'da dün polis şiddetiyle karşılaşan öğretmenler, bugün eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak çevik kuvvet, öğretmenlerin kaldığı oteli ablukaya aldı.

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Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, Ankara'da dün yaptıkları eylemi bugün saat 14.00’te Kurtuluş Parkı’nda yapmayı planladıkları basın açıklamasıyla sürdürmek istedi.

Polis, öğretmenlerin kaldıkları otelin önünü ablukaya alarak parka yürümelerine izin vermedi. Kurtuluş Parkı’nda bulunan yaklaşık 10 kişilik ekibe de, basın açıklaması yapmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Öğretmenler ve polis arasında müzakereler sürüyor.

İlgili Konular: #Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası #atanamayan öğretmenler