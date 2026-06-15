Ankara'da öğretmenlere yine polis ablukası!

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, Ankara'da dün yaptıkları eylemi bugün saat 14.00’te Kurtuluş Parkı’nda yapmayı planladıkları basın açıklamasıyla sürdürmek istedi.
Polis, öğretmenlerin kaldıkları otelin önünü ablukaya alarak parka yürümelerine izin vermedi. Kurtuluş Parkı’nda bulunan yaklaşık 10 kişilik ekibe de, basın açıklaması yapmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Öğretmenler ve polis arasında müzakereler sürüyor.