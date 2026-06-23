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Ankara'da sabaha karşı 'NATO' baskınları: 100'e yakın gözaltı

Ankara'da sabaha karşı 'NATO' baskınları: 100'e yakın gözaltı

23.06.2026 09:13:00
Güncellenme:
ANKA
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Ankara'da sabaha karşı 'NATO' baskınları: 100'e yakın gözaltı

Ankara'da yapılacak NATO zirvesine günler kala, sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen kişiler gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının 100 kişi civarında olduğu öğrenildi.

AVUKATLAR GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR

Operasyonların gerekçesine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

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