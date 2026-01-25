Ankara'da Suskunlar Çağında Susmayanlar' paneli: 'Muhalifler yargı silahı ile katledilmek isteniyor'

Avukatlar Sendikası 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, “Suskunlar Çağında Susmayanlar” başlıklı bir panel düzenledi.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki panelde ilk konuşma yapan Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Uğur Mumcu ve o dönemin aydınları silahla katledilmişti, şimdiki aydınlar ve muhalifler de yargı silahı ile katledilmek isteniyor” dedi.

Eminağaoğlu, örgütlü mücadelenin her şeye rağmen bu tehlikeyi etkisiz hale getireceğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

'BİRLEŞİK VE ÖRGÜTLÜ MÜCADELE' VURGUSU

Panelin ikinci konuşmasını Eğitim-İş Genel Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy yaptı. Sözlerine Uğur Mumcu ve katledilen aydınları anarak başlayan Yeliz Toy, eğitim alanındaki gerici dönüşüme ve eğitim alanındaki tarikat-cemaat faaliyetlerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim alanındaki mücadeleden de bahseden Yeliz Toy, Eğitim-İş Sendikası olarak faaliyetlerinden ve Laiklik Meclisi’nin konuya dair açıklama ve suç duyurularına değindi. Toy, birleşik ve örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Panelin üçüncü ve son konuşmasını yapan Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Karadağ da ülkede hukukun araçsallaştırılması, hukukun bir silah olarak kullanılması gibi kavramlara dair teorik ve akademik alan üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların sona ermesinin ardından, soru-cevap kısmına geçildi.