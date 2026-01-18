İşte, yargının 6 Şubat karnesi: Yargılanan 1327 sanıktan sadece 134'ü tutuklu!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 6 Şubat depremlere yıkılan ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı.

- Bunlardan 1397'si hakkında iddianame hazırlandı. 51 dosyada ise iddianame değerlendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 75 dosya karara bağlandı, 130 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

- Bakanlık verilerinden edinilen bilgilere göre, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı.

SADECE 134’Ü TUTUKLU

- Biten soruşturmalardan bugüne kadar 1397 iddianame düzenlenerek mahkemelere gönderildi, 1346 dosya kabul edilerek kamu davası açıldı, 51’i hakkında ise iddianame değerlendirme süreçleri devam ediyor.

- 75 davada karar verildi, karar detaylarına bakıldığında 130 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmedildi.

- Halen ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden 1271 davada, 1327 sanık bulunuyor, bunlardan 134’ü tutuklu olarak yargılanıyor. İlk derece mahkemelerinde iddianame değerlendirme aşamasında toplam 51 dosyada, 77 kişi bulunuyor, bunlardan 3'ü tutuklu.