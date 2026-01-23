MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'yargı bağımsızlığı' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

X hesabından paylaştığı mesajında Yıldız, "Yargı bağımsızlığı, yalnızca anayasal metinlerde yer alan normatif bir ilke değil, yargı mensubunun vicdani kanaatini oluștururken hissettiği psikolojik ve mesleki güvence hissidir" dedi.

"KEYFİ UYGULAMALARIN ASGARİ İNDİRİLMESİ..."

Yıldız, "Adalet, güçlü ve nitelikli hukukçuların varlığı, kanunların gücü, hukukun üstünlüğü, keyfi uygulamaların asgari indirilmesi ve adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesi, bunun sadece söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesi ile sağlanır" vurgusu yaptı.

"HEPİMİZE BASİRET, HİDAYET, MERHAMET, İLİM VE İRFAN VER, BİZİ ADALETTEN AYIRMA..."

MHP'li Yıldız'ın 'cuma' mesajı şöyle:

"Şu mübarek günlerde hepimize basiret, hidayet, merhamet, ilim ve irfan ver, bizi adaletten ayırma, gözümüzü haramdan, dilimizi kırıcı sözden kalbimizi kibirden muhafaza eyle, rahmetini bereketini üzerimizden eksik etme Allahım. Hayırlı Cumalar."