Ankara Fen Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde okul müdürünü sırtlarını dönerek protesto etti









Nisan ayında Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla kamuoyunda "proje okulları" olarak bilinen ve 30'dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin "norm kadro" gerekçesiyle görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik çok sayıda lisede, lise öğrenciler okul önlerince ve bahçelerinde protesto düzenlendi.

Ankara Fen Lisesi'nde spor salonunda yapılan mezuniyet töreninde, okul müdürü Melek Nur Erdoğan, mezun olan öğrenciler tarafından protesto edildi.

12. sınıf öğrencileri, Erdoğan'a konuşması boyunca sırtlarını dönerek, ''proje okul'' protestolarında ''kendilerinden yana tavır almamasını ve öğretmenlerinin atanmasına engel olmamasını'' protesto etti. Eyleminin dakikalarca sürmesi üzerine okul yönetiminin töreni bitirme yönündeki girişimi ise salonda bulunan veliler ve mezunların karşı çıkmasıyla engellendi. Mezuniyet töreni öğrencilere diploma verilmesiyle devam etti.

Ankara Fen Lisesi'ndeki 35 öğretmenin, 21'inin proje okul kapsamında başka bir okula atamasının yapıldığı öğrenildi.