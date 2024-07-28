Ankara ilçe belediyelerinin borçları

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere SGK borcu üzerinden yüklenmesine karşın 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Ankara’daki ilçe belediyelerinden çoğunu SGK’ye borçlu halde devraldığı görüldü.

KEÇİÖREN: AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) aday gösterdiği Turgut Altınok’tan devralınan Keçiören Belediyesi’nin toplam borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103 lira olarak açıklanmıştı. CHP’li Mesut Özarslan’ın kazandığı belediyede borçların belediye şirketi de dahil olarak 831 milyon 879 bin 145 lirasının SGK’ye olması öne çıkıyor. Diğer ilçelerin açıklanan borç tablolarında yer alan veriler ise şunlar:

GÖLBAŞI: CHP’den aday olan Yakup Odabaşı, MHP’den alınan Gölbaşı Belediyesi’ni açıklanan borç tablosuna göre 1 milyar 60 milyon 485 bin 153 lira borçla devraldı. Borcun 4 milyon 81 bin 354 lirası SGK’ye olarak belirtilirken belediyeye bağlı BELLAS şirketinin vergi, SGK ve piyasa borcu toplam 159 milyon 860 bin 762 lira olarak açıklandı.

MAMAK: CHP’den aday olan Veli Gündüz Şahin, Mamak Belediyesi’ni AKP’den toplam 1 milyar 133 milyon 867 bin 771 lira borçla devraldı. Bu borcun 9 milyon 870 bin 490 lirasını SGK prim borçları oluşturdu.

KAHRAMANKAZAN: CHP’den aday gösterilen Selim Çırpanoğlu, 60 bin kişinin yaşadığı Kahramankazan Belediyesi’ni AKP’den 719 milyon 21 bin 571 lira borç ile devraldı. SGK’ye olan borcun ise 13 milyon 162 bin 457 lira olduğu aktarıldı.

GÜDÜL: CHP’li Mehmet Doğanay, Güdül Belediyesi’ni AKP’den toplam 51 milyon 102 bin 445 lira borç ile devraldı. Açıklanan tabloya göre SGK borçları ise belediye şirketi ile toplandığında bu borcun 17 milyon 567 bin 346 lirasını oluşurdu.

HAYMANA: Seçimlerde Haymana Belediyesi’nde yönetime gelen CHP’li Levent Koç’un ise belediyeyi AKP’den 387 milyon 603 bin lira borçla devraldığı öğrenildi. Yalnızca belediyenin vergi ve SGK borçlarının 25 milyon TL olduğu açıklanırken belediyeye bağlı şirketin SGK’ye 47 milyon TL’den fazla borcu olduğu görüldü.

BEYPAZARI: CHP’den aday gösterilen Özer Kasap, Beypazarı Belediyesi’ni AKP’den toplam 107 milyon 849 bin 786 lira borç ile devraldı. Belediye ve bağlı şirketin SGK’ye olan toplam borcu ise 22 milyon 617 bin 224 lira olarak açıklandı.