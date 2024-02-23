Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz 'mal beyanı' açıklamalarını destekledi

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:10

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:11

AKK Başkanı Yılmaz, yerel seçimler öncesi kamuoyunda başlatılan ‘mal beyanı’ tartışmalarını değerlendirdi. Belediye başkan adaylarının mal varlıklarını açıklamalarına “Kendi hesabını vermeyen kentin hesabını veremez” diyerek destek veren Yılmaz, “Kamu kaynaklarıyla kendi kazancını, kamu yararıyla kendi çıkarını ayırt edemeyenlerin kent yönetiminin ahlakını inşa edemeyeceğini” belirtti. Yılmaz, “Dünya, aldığı bir çikolatanın parasını devletin kredi kartıyla ödedi diye istifa etmek zorunda kalan İsveçli siyasetçiyi konuşurken; devlet geleneğiyle övündüğümüz ülkemizde, tüm yerel yönetici adaylarının kişisel varlıklarını açıklamalarını beklemek en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

‘Vicdani bir gereklilik’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ‘Dünya Belediye Başkanı ve Şeffaflık’ ödülünü aldığı anımsatan Yılmaz şöyle konuştu: “Ankara'daki diğer 24 ilçe belediyesi bir kenara, 2023 yılı bütçesi 93 milyar lira olan Ankara Büyükşehir Belediyesi bile, her bir vatandaşın yaklaşık bir asgari ücret tutarındaki vergisini harcamaya taliptir. İnsanların bir asgari ücret kazanmak için çok zor koşullarda çalıştığı ülkemizde, onların maaşı kadar vergiyi harcamaya talip olanların, onların yaşam koşullarındaki zorlukları dikkate alarak kendi varlıklarını da aynı titizlikle paylaşmaları insani ve vicdani bir gerekliliktir.”

‘Kamuyu yönetmeye talip olanlar, benim özelim diyemez’

Yılmaz, “Yaklaşık 6 milyonluk kente, kamu adına bütçe kullananlar, 6 milyonun her birine bu dünyada da öbür dünyada da hesap vereceklerini bilmeliler” diyerek, “Kamu Bütçesini yönetmeye talip olanlar, ‘bu benim özelim’ diyemez! Mal varlıkları ve yaşam şartlarındaki en ufak hareketin kamu tarafından sorgulanacağını bilerek bu yola girmek zorundalar” ifadelerini kullandı.