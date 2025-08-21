Ankara kulisleri hareketlendi: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa Mansur Yavaş mı aday olacak?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu süreçte aynı cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı’ya röportaj verdi.

İmamoğlu’nun röportajda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a dair sözleri dikkat çekti. Röportajı kamuoyuna aktaran Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun ifadelerinin Yavaş’a destek olarak yorumlandığını belirtti.

Altaylı, “Ekrem İmamoğlu ile yaptığım röportajda Mansur Yavaş’a övgüleri, CHP’nin adayı olarak Yavaş’ı desteklediği şeklinde algılandı” dedi.

“ADAYLIK MANSUR YAVAŞ’IN KARARINA BAĞLI”

Altaylı, İmamoğlu ile Yavaş’ın daha önce de CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayları arasında yer aldığını hatırlattı.

“İmamoğlu olmazsa CHP’nin adayı Yavaş’tır” diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Mansur Bey’in adaylığı sadece Mansur Başkan’ın isteyip istememesine bağlıdır. Yavaş, ‘Adayım’ derse CHP’nin adayı olur, buna hiç kuşkum yok.”