Ankara kulislerinde 'erken seçim' senaryosu

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:03

Ankara kulislerinde, “İktidar bu ekonomik tabloda 2022 kışını çıkaramaz, erken seçim olacak” havası hakim. Seçimin erkene alınarak 6 Kasım Pazar günü yapılacağı iddia ediliyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler” dedi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İktidar kendi çıkarı olacağını gördüğü an, erken seçime karar verebilir. Biz erken seçim ihtimalini göz ardı etmiyoruz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “İktidar giderek ağırlaşan şartlar altında Haziran 2023 seçiminde 200 milletvekilinin altına düşme ihtimali görürse, bunu engellemek için seçimi erkene alır. TBMM'nin 401 sandalyesi AKP-MHP dışında oluşması demek, Yüce Divan kapısının da açılması demektir. Bunu göze alamazlar, şartlar daha da ağırlaşmadan tarihi öne çekebilirler” tespitinde bulundu.

EN ÖNEMLİSİ SANDIK GÜVENLİĞİ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise “Biz bugüne kadar hep erken seçim istedik. Ama seçimde sandık güvenliğini garanti etmek çok önemli. 6'lı masanın en önemli gündem maddelerinden biri de bu. İktidar, Türkiye'yi yönetemediği için kaçmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının yetkisi var buyursun ülkeyi seçime götürsün” açıklamasını yaptı.

360 OY VEYA CUMHURBAŞKANI

Erken seçimle bağlantılı bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için dile getiriliyor. Anayasa gereği bir kişi Cumhurbaşkanlığına en fazla 2 kez aday olabiliyor. Ancak seçim erkene alınırsa 3. kez adaylığın önünde engel bulunmuyor. Yeni sisteme göre erken seçime gitmek için Cumhurbaşkanının kararı veya Meclis'te 360 oy gerekiyor. Meclis'in mevcut aritmetiği hiçbir parti ve ittifaka bu imkanı vermiyor. AKP'nin 286, MHP'nin ise 47 milletvekili var. 27 eksik kalıyor. Ancak iktidar ‘Evet' derse, CHP ve İYİ Parti de erken seçim istediği için 360 rahat bulunuyor.