Gültekin Uysal'dan kritik açıklama: Erken seçim için tarih verdi
Halk TV'de yayımlanan Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal önemli değerlendirmelerde bulundu. Uysal ayrıca seçimlere ilişkin olarak Kasım ayının da ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Halk TV'de Şirin Payzın'ın Sözüm Var programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, en geç 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili konuştu.
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