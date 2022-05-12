Gültekin Uysal'dan kritik açıklama: Erken seçim için tarih verdi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:07

Halk TV'de Şirin Payzın'ın Sözüm Var programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, en geç 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili konuştu.