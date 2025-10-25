Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara kulislerinde konuşulanlar... O vekilin AKP'ye geçişi 'kesinleşti'

25.10.2025 09:33:00
Ankara kulislerinde Gelecek Partisi'nden istifa eden üç milletvekilinin AKP'ye geçeceği iddiaları sık sık gündeme gelirken aralarından bir vekil için artık geçişin kesinleştiği ileri sürüldü.

Milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Selim Temürcü ve Doğan Demir Gelecek Partisi'nden istifa etmişti.

Üç vekilin de ismi sık sık AKP transferi için gündeme geliyor.

AKP kulislerine göre Şahin ve Temürcü geçiş için yeşil ışık yaktı. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz kabul etmemiş.

Nefes'in aktardığı kulis bilgisine göre, iki isim için de AKP'liler, "Bekleme odasındalar" ifadesini kullandı.

Doğan Demir'in ise AKP'ye geçişinin kesin gözü ile bakıldığı öğrenildi. Demir'in önümüzdeki haftalarda AKP Grup Toplantısı'nda rozetini alma ihtimali var.

İlgili Konular: #AKP #Gelecek Partisi