Ankara kulislerinde konuşulanlar... O vekilin AKP'ye geçişi 'kesinleşti'

Milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Selim Temürcü ve Doğan Demir Gelecek Partisi'nden istifa etmişti.

Üç vekilin de ismi sık sık AKP transferi için gündeme geliyor.

AKP kulislerine göre Şahin ve Temürcü geçiş için yeşil ışık yaktı. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz kabul etmemiş.

Nefes'in aktardığı kulis bilgisine göre, iki isim için de AKP'liler, "Bekleme odasındalar" ifadesini kullandı.

Doğan Demir'in ise AKP'ye geçişinin kesin gözü ile bakıldığı öğrenildi. Demir'in önümüzdeki haftalarda AKP Grup Toplantısı'nda rozetini alma ihtimali var.