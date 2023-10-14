Ankara ve İstanbul'da İsrail protestoları: 'İşgalciler kaybedecek Filistin halkı kazanacak'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:54

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Ankara ve İstanbul'daki konsolosluk binaları önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Ankara Söğütözü'nde bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TKP İl Örgütü üyeleri Filistin'e dönük saldırıları protesto etti.

Burada partililer adına açıklama yapan TKP Merkez Komitesi üyesi Ali Ufuk Arikan, Hamas’ı bahane ederek direnişi karalamaya çalışanların, Filistin halkına boyun eğdirebileceklerini düşünenlerin bir kez daha yanılacağını vurguladı.

Arıkan "Halkın direnişini ikiyüzlüce hedef alan, medeniyet dersi vermeye kalkan ABD’nin kendi ülkesinde ateşkes denmesini bile yasakladığına" değinen Arıkan, "İşgalciler kaybedecek Filistin halkı kazanacak" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İSTANBUL'DA ORTAK EYLEM

İsrail'e yönelik İstanbul'daki protestoların adresi de Levent'teki İsrail Konsolosluğu önü oldu. Devrimci İşçi Partisi, Devrimci Hareket, Devrim Hareketi ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, konsolosluk önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Sık sık İsrail ve emperyalizme karşı sloganların atıldığı basın açıklamasında "Emperyalizmin ve siyonist İsrail devletinin her türlü işgal ve yağma siyasetine karşı bağımsızlık mücadelesini yürüten Filistin halkının meşru direnişi, bugün bir kez daha emperyalist saldırganlığın ve barbarlığın saldırısı altındadır. Filistin’in dört bir yanına yayılan ve Gazze’de sistematik hale gelen, emperyalist yağma siyasetine karşı büyük bir tepkiyi ortaya çıkaran Filistin halkı, İsrail’in haydutça saldırganlığı karşısına meşru tepki vermektedir" denildi. Açıklama "Bağımsız ve özgür Filistin’in yanında olanlar, emperyalizmin, siyonizmin ve siyonist terörün karşısındadır. Saldırgan ve haydutça davranan İsrail devletiyle tüm bağlar koparılmalıdır" ifadeleriyle tamamlandı.