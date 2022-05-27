Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi şenliğinde ÖSO standı açıldı!

27 Mayıs 2022 Cuma, 18:00

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde (AYBÜ) 2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde bir grup ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) bayraklı stant açtı.

Suriye’de Esad yönetimine karşı savaşan ve AKP iktidarının da destek verdiği cihatçı örgüt ÖSO, bayraklarıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde üç gün boyunca stant açtı. ÖSO bayrağı bunun yanı sıra üniversitenin şenlik tanıtım afişinde de yer aldı.

Görüntülere Cumhuriyet.com.tr ulaştı. AYBÜ öğrencisi T. A., görüntülere ilişkin “Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı şenlikte yer alan tüm stantları ziyaret etmiştir. ÖSO’nun stant açtığından Aydınlı haberdardı. ‘Görmedim’ diyemez. Rektör ya ÖSO bayrağının ne olduğunu bilmiyordu ya da izin verdi. Rektör’ün izni olmadan şenlikte stant açılamaz” dedi.

"REKTÖR YA ÖSO BAYRAĞINI BİLMİYORDU YA DA İZİN VERDİ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“Her ülke, kendi anayasal düzeni yönünden terör örgütü olarak kabul ettiği örgütleri açıkça belirtmekte ve doğal olarak diğer ülkelerden de bu çerçevede belirlenen terör örgütlerine destek olmamalarını beklemektedir. ÖSO, Suriye Merkezi Hükümeti’nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütlenmedir. Suriye ile ilişkilerimiz ne düzeyde olursa olsun, laik bir hukuk devleti olan, yurtta barış ve dünyada barış ilkesini esas alan Türkiye Cumhuriyeti’nin ÖSO faaliyetlerine destek olmaması, ortam yaratmaması, ÖSO mensupları hakkında Suriye hükümetinin taleplerini gözeterek hareket etmesi gerekmektedir”

"AKP İLE ÖSO İLİŞKİ İÇİNDEDİR"

“AKP hükümeti İslamcı yapılanmayı esas alan ÖSO ile çok farklı ilişkilere girmektedir” diyen Eminağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de, hükümetin, kamu görevlilerinin veya herhangi bir kimsenin hukukun gereği olarak ÖSO’ya destek olmamaları gerekmektedir. ÖSO mensupları, Türkiye’de propaganda yaptırılacak değil, talep üzerine Suriye’ye iade edilmesi gereken kişilerdir. Türkiye bugün için Suriye’nin beklentilerinin dışında hareket etmekte olup, bunlar kabul edilemez ve kuşkusuz buna ortam yaratanlar için sorumluluk doğurucudur.

Şirket adı altında meşru gösterilen SADAT’ın eylemlerinden, ASSAM’ın İslam Devletler Birliği Anayasa taslağından, birçok İslamcı örgütün Türkiye’de serbestçe faaliyetinden, cemaat ve tarikatların her türlü faaliyetinden, bu gibi yapılardan büyük resme baktığımızda, Türkiye’de şeriatçı, hilafetçi yapıların serbestçe faaliyette bulunduklarını, hatta Türkiye’nin bu yapıların merkezi konumuna taşınmak istendiğini görüyoruz. Cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilemezliği sadece Anayasada yazılı uygulamada değer taşımaz bir ilke haline dönüştürülmüştür.”

Eski YARSAV Başkanı, “Türkiye’de ve üniversitede ÖSO’nun ne işi olabilir. Bu durum üniversite görevlileri için görev suçu da olup, aynı zamanda adli ve disiplin yönünden ihbar niteliğindedir. Bu soruşturma sürecinde görevden alınmaları da gerekmektedir” diye konuştu.

"AKP HER TÜRLÜ TAHRİK ORTAMINI YARATMAKTADIR"

Eminağaoğlu, “Seçimler yaklaşmakta, AKP her türlü tahrik ortamını yaratmaktadır. Ancak, yargı ve yönetim, anayasaya ve hukuka bağlı olarak gereken adımları atmalıdır. Tüm bunların hesabı şimdi sorulmazsa, hem hesap sormayanlardan, hem de bu süreç içinde yer alanlardan günü gelince elbette hukuk içinde hesabı sorulacaktır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İşte ÖSO standı ve tanıtım afişi: