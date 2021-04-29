HDP'li Beştaş: Aşılar ÖSO'culara gönderildi

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:24

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, koronavirüs aşılarının akıbeti için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.





Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada aşıların Libya'daki ÖSO'culara gönderildiğini iddia etti.

Beştaş, "100 milyondan fazla aşının elde olması gerekiyordu ama yok maalesef. Ücret karşılığında bile aşı bulmak mümkün değilken mevcut az sayıdaki aşıyı da Libya'daki ÖSO'culara gönderenlere soruyoruz, kendi yurttaşlarımız aşı olamazken bu aşılar nereye gönderiliyor?" diye konuştu.