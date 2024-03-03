Ankara'da bin kişi İYİ Parti’den istifa etmişti: Mansur Yavaş'la buluştular

Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:37

Güncelleme: 03.03.2024 - 15:37

Eski İYİ Parti Etimesgut İlçe Başkanı ve Ankara Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi, mevcut ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları ve üyeleri ile birlikte yaklaşık bin kişi şubat ayında İYİ Parti’den istifa etti.

İstifa kararının ardından söz konusu grup, yerel seçimlerde CHP’nin adayı ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleme kararı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından Yavaş, dün Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde bulunan Göksu Parkı’ndaki Wedding House Salonu’nda grupla bir araya geldi. Yüksek katılımın sağlandığı buluşmaya, İYİ Parti’den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın da katılması dikkat çekti.

"YİNE BAŞKAN SEÇTİRECEĞİZ"

Buluşmada konuşan Hamzaçebi, 7 yıl İYİ Parti’ye emek verdiklerini, aday belirlenmesinde kendisinin veya teşkilattan bir adayın olması gerektiğini ancak son gün Meral Akşener’in Etimesgut ilçesinde AKP eski ilçe başkanını aday gösterdiğini, teşkilatı dikkate almadıkları için binin üzerinde üyeyle birlikte istifa ettiklerini vurguladı. Hamzaçebi, “2019 yerel seçimlerinde Yavaş’ı desteklemiştik. Seçildikten sonra bize Etimesgut’ta siyaset yapma açısında büyük destekleri oldu. Yavaş, 5 yıllık başkanlık sürecinde yoğun bir çalışmayla beraber İstasyon Caddesi’ni yaparak trafik sorununu çözdü. Birçok yerde yaşam merkezleri oluşturdu. Parklar yaptı. Bunları altyapı çalışmaları ile yaptı. Belediye başkanları altyapı çalışmasına değinmek istemez, ama Mansur Yavaş başkanımız çok yoğun bir çalışmayla altyapı sorunlarını çözmeye çalıştı. Tohum ve gübre yardımı yaptı. Biz bugün İYİ Parti’den istifa eden bin arkadaşımızla beraber Mansur Yavaş’ı sonuna kadar destekleme kararı aldık. Seçim zamanına kadar çalışarak, Mansur Yavaş başkanımızı yine başkan seçtireceğiz. Bunu herkes görecek” dedi.

"DARDA OLANIN YANINDA OLMALIYIZ"

Hamzaçebi’nin ardından konuşan Yavaş, “Mansur Yavaş, eski dönemde yapılanları yapmadı. Çalmadı, çaldırmadı. Bu insanlar bize güvendi ve bütün Ankara’yı bize emanet etti. Müfettişler geliyor, rahatsız olmuyorum. Diyorum ki; ‘Yanlış varsa ortaya çıkarın. Ama doğrumuz varsa siz ortaya çıkarın.’ 5 yıl boyunca hiçbir bürokratım savcılık olmadı. Şimdi bizim projelerimizi kopyalarak, bir taraftan bizi projesizlikle suçluyorlar. İstanbul’daki adayları eski bakan, ona bir şey demiyorum. Ama Ankara’daki adayları mevcut belediye başkanı. İnceledik ve emeklilere yardım yapıldığını görmedik. Durum 7-8 aydır böyle. Bir tane bile emekliye destek olamadınız mı? Böyle bir dertleri yok. Proje adı altında çöp projelere para yatırmaktan maalesef para ayıramıyorlar. Gerçek belediyecilik bizim yaptığımız belediyeciliktir. Darda kalanın yanında olmalıyız. Biz bostan korkuluğu değiliz. Ankara’nın çevresinde insanlar aç yaşıyorsa yardımcı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.