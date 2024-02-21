'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

"Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar" diyerek diğer adaylara meydan okuyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 20:42
'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı.

“BİR KURUŞ BELEDİYENİN PARASI O PANKARTLARDA YOK”

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Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Mansur Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yapmıştı.

Kendisinin bugün mal varlığını açıklayacağını belirten Yavaş şunları söylemişti:

“Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara’da biraz afişlerimizi astık. Başladılar ‘Bunların parası nereden geliyor?’ Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır.”

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Yavaş, son olarak kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı.

İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı…


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