Ankara'da kadınların 8 Mart eylemine polis müdahalesi
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis müdahalede bulundu.
Ankara Kadın Platformu bileşenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kolej'de toplandı.
Eylemde, yaşamını yitiren kadınların ismi seslendirildi. Kadınlar hep birlikte "İsyanımız var" dedi.
"Katillerden hesabı kadınlar soracak" sloganları atıldı. Grup Güvenpark'a yürümek ve basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Grup bunun üzerine sloganlar eşliğinde yürümeye başladı. Mithatpaşa Köprüsü'nün altında, gruba karşı barikat konuldu.
Kadınlar bunun üzerine "Kadınlara değil kattillere barikat ve "Kadınlar ölürken polis neredeydi?" sloganlarını attı. Sonrasında aynı noktada oturma eylemi başlatıldı. Grup barikatı aşmak isteyince polisin müdahalesi başladı.
Etiketler: #8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü #8 mart
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'