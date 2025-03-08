Ankara'da kadınların 8 Mart eylemine polis müdahalesi

Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:37

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:41

Ankara Kadın Platformu bileşenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kolej'de toplandı.

Eylemde, yaşamını yitiren kadınların ismi seslendirildi. Kadınlar hep birlikte "İsyanımız var" dedi.

"Katillerden hesabı kadınlar soracak" sloganları atıldı. Grup Güvenpark'a yürümek ve basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Grup bunun üzerine sloganlar eşliğinde yürümeye başladı. Mithatpaşa Köprüsü'nün altında, gruba karşı barikat konuldu.

Kadınlar bunun üzerine "Kadınlara değil kattillere barikat ve "Kadınlar ölürken polis neredeydi?" sloganlarını attı. Sonrasında aynı noktada oturma eylemi başlatıldı. Grup barikatı aşmak isteyince polisin müdahalesi başladı.