CHP'nin 8 Mart etkinliğinde dikkat çeken anlar! Elindeki konuşma kağıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım'
CHP'nin 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı ve CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti. Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" diye konuştu. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği düzenledi.
Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Özel'den önce kürsüye çıkan kadınlar sırayla söz aldı. O isimlerden biri de depremzede Pınar Arslan oldu.
ELİNDEKİ KONUŞMA KAĞIDINI YIRTTI
8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı.
Konuşmasında Özel'e seslenen Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" diye konuştu.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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