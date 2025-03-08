CHP'nin 8 Mart etkinliğinde dikkat çeken anlar! Elindeki konuşma kağıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım'

CHP'nin 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı ve CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti. Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" diye konuştu. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

CHP'nin 8 Mart etkinliğinde dikkat çeken anlar! Elindeki konuşma kağıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel'den önce kürsüye çıkan kadınlar sırayla söz aldı. O isimlerden biri de depremzede Pınar Arslan oldu.

ELİNDEKİ KONUŞMA KAĞIDINI YIRTTI

8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırttı.

Konuşmasında Özel'e seslenen Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" diye konuştu.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.


Etiketler: #CHP #8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü #18 mart #8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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