Kadınlardan Kadıköy'de '8 Mart' eylemi: 'Eşit özgür yaşayacağız'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:04

Güncelleme: 08.03.2025 - 14:04

Kadın dernekleri, platformlar ve siyasi partilerin kadın örgütleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kadıköy’de eylem yaptı.

Kadıköy'de Süreyya Operası önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu iskeleye yürüdü.

GÖZALTILAR VAR

İskele meydanındaki eylemde birçok kadın Derneği ve partilerin kadın örgütleri yer aldı.

Eylemde Sosyalist Kadın Hareketi ve Özgür Üniversite Hareketi'nden 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

“UMUT BİZİZ”

Süreyya Operası önünde konuşan Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Öykü Uluocak, "Kadınlar kutsal dedikleri, üzerine yıllar ilan ettikleri aileler tarafından öldürüldü. Tüm bunlar olurken ailelerin içerisinde hapsetmeye çalıştıkları kadınlar işte burada kadın hakları kulüpleriyle, üniversitelerde, sokaklarda, meydanlarda olmaya devam ediyor. Onlar haklarımıza her fırsatta el uzatanlar, biz örgütlü gücümüzle her seferinde karşılığına dikilenleriz. Onlar 6284'ü uygulamayanlar, biz 6284'ü kazanmış olanlar, uygulatmak için de seferber olanlarız. Umutsuzluğa kapılmayalım, umut biziz" dedi.

“MUTLAKA EŞİTLİĞİ GÖRECEĞİZ”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden Esin İzel Uysal ise, "Geçtiğimiz 8 Mart'tan bugüne kadar tam 376 kadın öldürüldü. 274 kadın aile içerisindeki erkekler tarafından öldürüldü" dedi. Uysal, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın engellenmesine dair komisyon var. Bu komisyonda geçtiğimiz aylarda Polis Akademisi'nin bir verisi sunuluyor. Verilere göre bir yılda yaklaşık 300 bin kişi 6284 sayılı kanundan yararlanmak için başvuruyor? Bu bizim anlattığımız her şeyi gerçek olduğunu göstermiyor mu? Bu 6284'ün ne kadar hayati olduğunu göstermiyor mu? Bu yol uzun ve biz birlikte mücadele etmeye devam edersek, yan yana gelirsek o yolun sonunda mutlaka ama mutlaka eşitliği ve özgürlüğü göreceğiz" ifadelerini kullandı.