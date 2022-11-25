Ankara'da siyaseti hareketlendirdi: Seçimin öne çekilmesi gündemde
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim tarihinin çeşitli nedenlerle öne çekilebileceğini söyledi. Sarıkaya yazısında, ÖSYM'nin dün YKS takvimini yayınlamasının Ankara’da siyaseti de hareketlendirdiğine dikkat çekti.
ÖSYM Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini 17-18 Haziran olarak açıklaması, normalde 18 Haziran 2023’te yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi tarihinin öne çekilmesi olasılığını gündeme getirdi. AKP ve MHP tarafından sıklıkla seçimlerin, 18 Haziran 2023'te yapılacağı dile getiriliyor.
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "18 Haziran’da hangisi yapılır? Seçim mi, YKS mi?" başlığıyla dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.
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MHP genel başkan yardımcılarını aradığını ifade eden Sarıkaya, hiçbirinin konu hakkında bilgisi olmadığının altını çizerek şunları söyledi:
"'Biz zamanında yapılmasını bekliyoruz, ÖSYM kararından bilgimiz olmadı. Ancak ÖSYM tarihi değiştirme yetkisine sahip, daha önce de benzer durumlarla karşılaşıldı' demekle yetindi."
Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı bileşeni Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ise konu hakkında bilgisinin olmadığının altını çizerek başladı. Ancak seçimin erkene alınması konusunu daha önce ele aldıklarını belirten Destici, sohbetimizde şunları söyledi:
'Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken, mayıs ihtimali üzerinde de durmuştuk. 18 Haziran’da YKS, hac, yurt dışından gelecek gurbetçilerin durumu gibi faktörleri göz önüne alıp, mayısta yapılmasının faydalı olacağı kanaatimizi paylaşmıştık. Ama mayıs konusunda da bir karara varmamıştık. O günden sonra da bir daha ele almadık.'
"16 NİSAN’DA SEÇİM YAPILIR"
"Muhalefetin konuya yaklaşımı da mayıs, hatta Ramazan’ın başlamasının bir gün önceye yani 16 Nisan’a denk getirilebileceğine yönelik" diyen Sarıkaya yazısında, şunlara yer verdi:
“16 Nisan’da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir” dedi.
Yeni kuralların uygulaması 6 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı için bu tarihte seçimin yapılmasında bir sakınca yok.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, uzun süredir beklentilerinin bu yönde olduğunun altını çizdi.
“Mayıs’ta yapma yönünde bir eğilimleri var…” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da seçimin öne alınmasına yönelik beklentilerini dile getirdi, 'Cumhurbaşkanı seçim kararını alabilir' dedi."
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