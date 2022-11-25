CHP'de seçim hazırlıkları: 3 milyon 370 bin hane ziyaret edildi

25 Kasım 2022 Cuma, 11:01

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel Başkan Yardımcılığı'nın faaliyet raporlarından derlenen bilgiye göre, partinin seçim hazırlıkları sandık ve hane bazlı olarak devam ediyor.

Raporda, Parti Okulu ile koordineli şekilde yürütülen "öbek örgütlenmesi" ve "hane ziyareti" çalışması kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 370 bin 918 hanenin örgütler tarafından tek tek ziyaret edildiği belirtildi.

Ziyaretler sırasında CHP'nin parti programları hakkında bilgi verilirken, özellikle "ilk 100 günde yapılacaklar" ve "Aile Destekleri Sigortası" gibi öne çıkan projeler de seçmenlere anlatıldı.

CHP'de öbek örgütlenmesi sistemine göre, tüm sokaklar ilçe başkanlıkları tarafından öbeklere ayrılırken, her öbek, yaklaşık 400 seçmenden oluşuyor. Bu öbeklere sorumlular atanıyor ve bu görevliler CHP Parti Okulu tarafından eğitime tabi tutuluyor. Eğitim alan görevliler, belirlenen 400 kişilik öbeklerde saha çalışmaları yaparak, parti politikalarını seçmene aktarıyor.

SANDIKLARA ATAMA YAPILDI

Hazırlıklar kapsamında, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) oluşturulan Türkiye genelindeki 180 bin seçim sandığı baz alınarak başlatılan "sandık sorumlusu" atama çalışmaları da tamamlandı.

CHP il ve ilçe örgütlerince sandıkların tamamına görevli ataması yapıldı. Görevli olarak atanan kişilerin yerlerine, sandıkların önemli kısmında yedek görevli atamasının da yapılmasına devam edildiği bildirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen pilot bölgelerde, görevli olarak belirlenen kişiler ile iletişime geçilerek ataması yapılan kişilerin bu görevlendirmeden haberi olup olmadığı, görevi kabul edip etmediği, göreve engel bir durumlarının olup olmadığının da teyit edildiği kaydedildi.