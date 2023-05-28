Ankara'da 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar çekim yapmaya gelen ekibe tepki gösterdi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 08:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 08:46

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ülke genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMENİN OY KULLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak.

Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

ANKARA'DA 'TRT ARABİ' GERGİNLİĞİ

Oy verme işleminin başlamasının ardından Ankara Dikmen'de ise gergin anlar yaşandı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise oy kullanmaya gelen yurttaşlar, TRT'nin Arapça yayın yapan kanalı TRT Arabi'nin okula gelip çekim yapmasına tepki gösterdi.

O anlarda AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, TRT'nin çekim izninin olduğunu savundu, tansiyonu düşürmeye çalıştı. Ayrıca polis ve güvenlik görevlileri de tartışmaya müdahale etti.