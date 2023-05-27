Tarihi seçim... Liderler nerede oy kullanacak?

Yayınlanma: 27.05.2023 - 23:37

Güncelleme: 27.05.2023 - 23:37

AKP2li Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.