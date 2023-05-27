Tarihi seçim... Liderler nerede oy kullanacak?
14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50 artı 1 oy alamaması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tura kaldı. Krtik seçimlerine sayılı saatler kala liderlerin nerede oy kullanacağı merak konusu oldu. İşte liderlerin oyunu kullanacağı iller...
AKP2li Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.
KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da olacak. Oyunu Anıttepe İlkokulu'nda kullanacak.
- Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da oy verecek.
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da oyunu kullanacak.
- Millet İttifakı'nın ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da oyunu kullanacak.
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da oy verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Seçim sizin...
- Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu!
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Bu seçim... Seninle onun arasındadır!
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Galatasaraylı yıldıza rekor teklif!