Ankara'da 'ulaşım' yasağı: Valilik, toplu taşımaya gelen kısıtlamaları duyurdu!
Ankara Valiliği, kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona karşı yapılan eylem çağrıları üzerine bazı metro istasyonlarında seferleri durdurma kararı aldı.
Ankara Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonlara karşı tepki gösteren üniversitelilerin eylem çağrıları üzerine harekete geçti.
Valilik, Ankara'daki başta ODTÜ olmak üzere bazı üniversitelerden metro ve otobüslere ulaşımı engellemeye yönelik karar aldı.
Ankara Valiliği’nin aldığı karara göre:
"Saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak
Saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak
Saat 18.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek
Saa 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacak."
Etiketler: #Ankara Valiliği #istanbul büyükşehir belediyesi
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