Seren Serengil, Ali Yerlikaya’ya tepki: 'Her şeyi yasaklıyorsunuz'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:21

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından art arda gelen yasaklara yönelik tepkiler büyürken, oyuncu ve şarkıcı Seren Serengil’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Serengil, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendiği bir video paylaşarak, alınan kararlara tepki gösterdi. “Her şeyi yasaklıyorsunuz” ifadelerini kullanan Serengil, insanların özgürlük alanlarının giderek kısıtlandığını dile getirdi.

"BU KADAR YASAK OLABİLİR Mİ?"

Serengil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz annemizden babamızdan bile bu kadar yasak duymadık. Her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da 'Özgürce yaşıyorsun, sana karışan mı var?' diyorsunuz. Evet, bana karışan var! Sokakta ne arıyorsun diyorsunuz. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsunuz. Sosyal medyada yazma diyorsunuz."

"Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsunuz. Metroyu yavaşlatıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz tüm bunları anlayamıyorum."

"SANATÇILAR KORKUYOR, KONUŞAMIYOR"

Seren Serengil, sanatçıların ve iş insanlarının baskı nedeniyle ses çıkaramadığını belirterek şunları söyledi:

"Sizce insanlar sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmuyorlar? Hayır! Korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda ben bile çalıştırılmıyorum. Hiçbir kanal beni çalıştırmıyor. Umurumda değil ama bu adil değil. Sizin yanınızda olanlar iş bulacak, olmayanlar bulamayacak mı? Size karşı gelenler hapse mi gidecek?"

"LÜTFEN SEVMEYİ DENEYİN"

Serengil, açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen insanları sevmeyi deneyin. Sizin gibi düşünmese de. Ben benim gibi olmayan çok insanı sevdim, siz de deneyin. Bu sevgisizlik kötülüğü çağrıştırıyor."

"Siyasetten anlamayan biriyim. Adınızı bile söylemek için 10 kere baktım. Ama artık çok fazla oldu! Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor, korkuyorlar. Ama herkes aynı fikirde, bunu bilin. Benim umurumda değil, birinin de bunları söylemesi gerekiyor!"