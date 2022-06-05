Ankara’da üye sayısı 2 binin altına düştü, TBB süre verdi

05 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Muhalefetin “yargının iktidar eliyle siyasallaşacağı” gerekçesiyle karşı çıktığı, baroların ve avukatların tepki gösterdiği “çoklu baro” yapılanmasını öngören yasa teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile 11 Temmuz 2020’de kabul edilerek yasalaştı.

21 Ağustos 2020’de, ikinci baro için çalışmalara başlayan avukatlar Ali Aydın Akpınar, Yakup Erikel, Eyüphan Korkmaz ve Mehmet Hakan Yılmaz, sınır olan 2 bin imzaya bir yılı aşkın süre sonra ulaşarak 5 Ekim’de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu.

Kuruluş sürecinde “kamu avukatlarına üye olmaları için baskı yapıldığı” iddiaları ile de gündeme gelen ikinci baronun üye sayısının 2 binin altına düştüğü ortaya çıktı. 1702 üyesi olan baronun yasal sınır altına düştüğünü belirleyen TBB, asgari avukat sayısının sağlanması için altı ay süre verdi. Söz konusu sürenin bitimine yaklaşık iki ay kaldığı öğrenildi.



