Ankara’da üye sayısı 2 binin altına düştü, TBB süre verdi
İktidarın tüm baskısına karşın güçlükle kurulan Ankara 2 No’lu Baro’nun üye sayısı 2 binin altına düştü. Türkiye Barolar Birliği, asgari avukat sayısının sağlanması için baroya altı ay süre verdi.
Muhalefetin “yargının iktidar eliyle siyasallaşacağı” gerekçesiyle karşı çıktığı, baroların ve avukatların tepki gösterdiği “çoklu baro” yapılanmasını öngören yasa teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile 11 Temmuz 2020’de kabul edilerek yasalaştı.
21 Ağustos 2020’de, ikinci baro için çalışmalara başlayan avukatlar Ali Aydın Akpınar, Yakup Erikel, Eyüphan Korkmaz ve Mehmet Hakan Yılmaz, sınır olan 2 bin imzaya bir yılı aşkın süre sonra ulaşarak 5 Ekim’de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu.
Kuruluş sürecinde “kamu avukatlarına üye olmaları için baskı yapıldığı” iddiaları ile de gündeme gelen ikinci baronun üye sayısının 2 binin altına düştüğü ortaya çıktı. 1702 üyesi olan baronun yasal sınır altına düştüğünü belirleyen TBB, asgari avukat sayısının sağlanması için altı ay süre verdi. Söz konusu sürenin bitimine yaklaşık iki ay kaldığı öğrenildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular