Ankara'daki İstanbul Sözleşmesi eyleminde arbede
Ankara’da, kadın cinayetlerine tepki göstermek ve İstanbul Sözleşmesi’ni desteklemek için düzenlenen eylemde, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı
Ankara’da, kadın ve nefret cinayetlerine tepki göstermek ve İstanbul Sözleşmesi’ni desteklemek için yapılan eylemde, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Üniversiteli Feminist Kolektif, Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde “Haklarımız, hayatlarımız, İstanbul Sözleşmesi. Vazgeçmiyoruz” başlığıyla eylem düzenlendi.
“Erkek yargı hesap versin. Failler neden serbest?” pankartı açılan eylemde, grupla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Açıklamada, “Kolluğa başvurduğunda kadınlar şiddet gördüğü evlere geri gönderiliyor. Mahkemelere çevik polis güvenliğinde getirilen tecavüzcüler arka kapılardan kaçırılıyor. Hayattan koparılan Hande Kader’in, Pınar Gültekin’in, Gamze Açar’ın, Rabia Naz’ın; yoksulluğa mahkûm edilen bizlerin, Sibel Ünli’nin, Enes Kara’nın hesabını soracağız. Tarikat yurtlarına mecbur bırakılan çocuklar istismara uğrarken ENSAR Vakfı’nı aklayanlar hesap verecek. Yaşam hakkımızı koruyan İstanbul Sözleşmesi’ni bizden bir gecede çalan AKP iktidarı hesap verecek” denildi.
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