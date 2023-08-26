Ankaralılar 'Anıtkabir'in yakınındaki eğitim alanına yapılacak caminin iptali için toplandı: Hesap verecekler

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Meslek örgütleri ve Ankaralılar, Anıtkabir’in yakınına yapılmak istenilen ve oybirliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nden geçen kararın askıdaki son günü toplu itiraz dilekçesi vermek için dün ABB önünde toplandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, Ankara Cumhuriyet Okuyucuları (CUMOK), Bahçelievler Derneği, Anıtpark Forum, Ankara Dayanışma Derneği, çeşitli mahallelerden muhtarlar ve mahalle sakinlerinin de katıldığı eylemde, toplu itiraz dilekçeleri teslim edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, burada yaptığı açıklamada, “Beşevler, Cumhuriyetin eğitim yerleşkesi. Üzerindeki iki okul yıkılarak Diyanet’e devredilen alan ABB’nin açıkladığının aksine tam olarak Beşevler’in göbeğinde yer alıyor. Alan, 2016’dan beri ibadet alanına dönüştürülmek isteniyor. Önce Melih Gökçek, sonra Mustafa Tuna döneminde verilen karara yargı iki kez iptal kararı verdi. Büyükşehir her seferinde itiraz ederek ibadet alanı olması gerektiğini savundu” dedi.

Haziran ayında kararın oy birliği ile kabul edildiğini anımsatan Candan, “Oybirliği ile kabul ederken hiç mi vicdanınız sızlamadı” diye sordu.

Candan, “ABB, kamuoyundan tepki çektikten sonra çok talihsiz ve kendilerine yakışmayan bir açıklama yaptı. Şimdi ise ABB’ye yaptıkları işe itiraz için geliyoruz ancak bizi bariyerlerle karşılıyorlar. Eğitim alanından ibadet alanına dönüştürülmeye çalışılan, cumhuriyetin eğitim yerleşkesinde bilim aksının ve laikliğin mekansal olarak zayıflatılmasına ve Anıtkabir’in değerini hiçleştirmeye çalışan bir imar planına karşıyız” diye konuştu.

Candan, açıklamasına şöyle devam etti: “Elimizde bini aşkın itiraz ve CİMER’den sayısını bilemediğimiz birçok itiraz var. Ankaralıların oyu ile buradasınız, Melih Gökçek’in başlattığı işleri tamamlamak size düşmez. Bütün meclis üyeleri hakkında az önce suç duyurusunda bulunduk. Herkes kaldırdığı elin, attığı imzanın hesabını verecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na, bu alanın Diyanet İşleri’ne tahsisin kaldırılması ile ilgili bir imza ve dilekçe süreci başlatacağız.”