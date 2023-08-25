Anıtkabir'in yanına cami... Şehir Plancıları Odası: Mekânsal kararları Diyanet mi alıyor?
Atatürk’ün “eğitim alanı” olarak tahsis ettiği yerin “ibadet alanı” yapılmasına şehir plancıları da tepki gösterdi. Soy, “Ankara kişi başına en fazla ibadet alanı düşen şehirlerden. ‘İdeolojik mekânsal güç göstergesi’ olarak cami yapılıyor” dedi.
Atatürk’ün “eğitim alanı” olarak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinden tahsis ettiği alanın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde alınan kararla “ibadet alanı” yapılmasına şehir plancıları da tepki gösterdi.
Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi Başkanı Ceren İlter Soy, bölgede cami yapılmak istenilen alanda, en uzağı 2 kilometre mesafede, birbirinden farklı konumlarda 7 adet cami ve ibadet alanı olduğunu açıkladı. Soy, “Ankara kişi başına en fazla ibadet alanı düşen şehirlerden biri. Şu anda ‘ideolojik mekânsal güç göstergesi’ olarak cami yapılıyor. Başkentte mekansal kararları Diyanet mi alıyor?” dedi.
Soy, “Son yıllarda ibadet alanlarının sayısında çok ciddi bir artış var ve bu artış ideolojik bir mekânsal güç gösterisi olmaya başladı” ifadelerini kullandı.
‘ANITKABİR GÖZBEBEĞİ GİBİ KORUNMALI’
Hukuki olarak iptal edilmelerine karşın planların uygulanmasına yönelik bir “ısrar” olduğunu ve bunun nedeninin açıklanmasını istediklerini söyleyen Soy, “Meslek odaları hiçe sayılıp, uzlaşı veya danışma sağlanmıyor” tepkisini gösterdi. Soy, “Anıtkabir ve çevresinin gözbebeği gibi korunması gerekiyor” dedi.
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